Vaccini, von der Leyen: "Consegnate dosi per immunizzare 70% adulti"

IPA

L'Unione europea ha consegnato agli Stati membri "abbastanza vaccini da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese". L'annuncio arriva dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la quale in un video assicura che "entro domenica saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell'Unione Europea".