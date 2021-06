Il sottosegretario Sileri a Tgcom24:"Le strategie cambiano con il virus, attesa per le modifiche al Green pass"

"Il problema principale - continua il sottosegretario - è per chi si è vaccinato con Astrazeneca, che ha il richiamo dopo 10 settimane e un Green pass rilasciato dopo soli 15 giorni. La morale è: acceleriamo nel fare le seconde dosi, anticipiamo dove possibile i richiami e riportiamo Pfizer a tre settimane e Moderna a quattro".

Sulla situazione dei contagi all'estero, Sileri spiega come "le parti del mondo che stanno soffrendo maggiormente sono quelle in cui l'immunizzazione non è stata tempestiva. Penso all'Australia dove solo il 5% della popolazione ha avuto la seconda dose". Anche in riferimento ai numeri del Regno Unito, che ieri ha registrato 22mila nuovi positivi, "i dati ci dicono che a fronte di un aumenti di contagi, i ricoveri e i morti sono stabili. Significa che anche con una sola dose la protezione è sufficiente per evitare complicazioni gravi. Con due invece si è più che protetti, quindi il mio invito è a vacicnarsi tutti e il prima possibile".