Vaccini scuola, in 223mila tra personale senza nemmeno una dose

Ansa

Sono quasi 223mila i membri del personale scolastico italiano che non sono ancora stati vaccinati contro il Covid neppure con una dose, pari al 15,25% del totale, secondo il rapporto settimanale sul sito del governo. Mentre il personale sanitario è stato vaccinato completamente quasi al 93%, tra gli over 60 la fascia d'età più in ritardo nell'immunizzazione è sempre quella 60-69 anni, vaccinata al 56,35%.