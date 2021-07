Covid, focolai a Malta: sull'isola bloccati anche 70 studenti italiani

Le comitive di teenager tornate a Malta , principalmente per partecipare a scuole estive di inglese , sono ritenuti responsabili di almeno 9 focolai individuati sull'isola. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi riguarda infatti giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Tra loro ci sono anche 21 italiani under18 che sono risultati positivi e sono stati messi in quarantena con altri 50 compagni di viaggio minorenni .

I ragazzi sarebbero quindi rimasti bloccati sull'isola: l'Ambasciata italiana a La Valletta, ha spiegato in un post su Fb, sta assicurando la necessaria assistenza, "in raccordo con le competenti Autorità maltesi". "Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell'acquisto del pacchetto", precisa la sede diplomatica.

Nei giorni scorsi i media maltesi avevano riportato casi simili tra gli studenti spagnoli. Secondo le norme maltesi, in caso di positività la quarantena è obbligatoria (e a pagamento) fino ad un doppio tampone negativo.