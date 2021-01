Vaccini, Pfizer: "Italia avrà le sue fiale anche se ci fa causa" | Inarrestabile la pandemia negli Usa: "152mila casi e 3.900 morti in 24 ore"

Con lo stratagemma del gioco con una pallina, che ne rappresenta "il premio" da conquistare, sono stati istruiti a fiutare il Covid 19. Sono i primi cani anti-Covid del Gruppo di sicurezza e vigilanza "Italpol" che all'area arrivi del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino ha compiuto una esercitazione "dimostrativa" che non ha coinvolto passeggeri ma personale Italpol che si è prestato come soggetti da identificare, per far vedere come siano capaci di individuare, grazie ad un addestramento durato 6-8 settimane, un possibile contagio, anche prima della comparsa dei sintomi.