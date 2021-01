Crisanti: "La prossima estate non sarà come l'ultima: speriamo di poter andare al mare, ma con bar e cinema chiusi..."

Per il virologo Andrea Crisanti la "prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno". Insomma: niente stessa spiaggia e stesso mare? "Speriamo di potere andarci. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente".

Coronavirus in Spagna, alle Canarie turisti in spiaggia con la mascherina Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci Non si placa l'aumento di nuovi casi di coronavirus in Spagna. A destare preoccupazione sono soprattutto i luoghi di villeggiatura. E così le autorità delle isole Canarie hanno imposto nuovamente l'utilizzo obbligatorio della mascherina negli spazi pubblici. Turisti e residenti si sono così adeguati, indossando sulle passeggiate e in spiaggia i dispositivi di protezione.

"Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno - ha continuato - numeri un po' più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l'impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre". Sul rischio di non poter andare al mare la prossima estate Crisanti ha fatto l'esempio di Israele: "Lì sono andati in lockdown per la seconda volta a fine agosto, e hanno un clima simile all'Italia. Se sono chiusi cinema, bar e teatri non si capisce perche' dovrebbero esser aperte le spiagge".

In Liguria spiagge prese d'assalto nonostante ingressi contingentati E' una domenica da bollino "rosso" sulle spiagge libere della provincia di Genova quella che inaugura l'estate, la prima in cui si accede ai lidi soltanto tramite prenotazione sull'app "Spiaggiati", in ossequio alle regole di distanziamento sociale che prevedono ingressi contingentati. In provincia di Genova quattordici spiagge libere su 24 nel primo pomeriggio erano "full booked", senza alcun posto libero, e quindi indicate nella app con il bollino rosso; quattro quelle marchiate di giallo, quindi con pochi posti ancora disponibili, sei quelle verdi vale a dire con ampia disponibilità di posti. I tratti più ambiti sono stati presi d'assalto e molte famiglie sono state respinte dai controllori.

"Anche le discoteche in Sardegna si diceva fossero all'aperto. Ma tanto se questa estate si faranno le zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema". Il virologo ha anche detto di avere già ricevuto la seconda dose del vaccino: "Ora dovrei essere immune. Con la seconda dose mi ha fatto solo male un po' il braccio, niente di che, giusto mezza giornata, per il resto tutto bene".