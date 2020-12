Viaggiare senza partire: 10 spiagge da sogno per il nuovo anno

Le spiagge più belle per aspettare l'Anno Nuovo Isole Fiji Istockphoto 1 di 10 Nuova Caledonia Istockphoto 2 di 10 Bora Bora Istockphoto 3 di 10 Isole Cook Istockphoto 4 di 10 Palau, Micronesia Istockphoto 5 di 10 Mauritius Istockphoto 6 di 10 Isole Hawaii Istockphoto 7 di 10 Great Ocean Road, Australia Istockphoto 8 di 10 Cabo San Lucas Messico Istockphoto 9 di 10 Port Antonio, Giamaica Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Uno dei desideri più grandi da realizzare nel Nuovo Anno è tornare a viaggiare, dopo le restrizioni subite in questo difficilissimo 2020. E siccome, per fortuna, il Covid -19 non ci ha tolto la possibilità di sognare, ecco dieci spiagge magiche, da immaginare davanti ai nostri occhi per raccogliere le energie e le speranze che ci servono per affrontare, si spera, le ultime fase della pandemia. E di tornare a volare vero una magnifica vacanza.