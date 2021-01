Vaccini, il modello di Israele: "In primavera pensiamo di raggiungere il 50% della popolazione"

Israele corre con le vaccinazioni anti Covid. "Quarta Repubblica" ha mostrato come funziona il piano vaccinale: in Israele l'immunizzazione di massa è legata al sistema sanitario, costituito da assicurazioni private che si stanno facendo carico delle vaccinazioni alla popolazione in forma gratuita. Al primo gennaio è stata toccata la cifra di un milione di vaccinati.

"Il governo israeliano ha agito in maniera tempestiva - spiega Marco Zarfati, medico di famiglia - facendo contratti con società come Pfizer e Moderna, facendo arrivare molte dosi. Con la primavera pensiamo di raggiungere il 50% della popolazione". Dopo la seconda vaccinazione, inoltre, il governo israeliano rilascia una sorta di "patente immunitaria", ovvero un certificato che esenta i cittadini israeliani dal sottoporsi a tamponi e quarantene.