Coronavirus, in Italia 14.372 nuovi casi con 275.179 tamponi e 492 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.372 nuovi casi di coronavirus a fronte di 275.179 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 15.204 con 293.770 test). I morti sono stati 492 , mentre i guariti 17.220. In calo di 14 unità le terapie intensive e di 383 gli altri reparti Covid.

I numeri della pandemia Il tasso di positività odierno è del 5,2%, in leggera risalita rispetto al 5,17% di mercoledì quando i tamponi processati erano stati 293.770. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in Rianimazione ci sono 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, -383 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 474.617 (i-3.352 in 24 ore). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono infine 451.551 persone (-2.905).

In Lombardia maggior incremento di nuovi casi Le Regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 2.603, Campania 1.313, Emilia Romagna 1.265, Lazio 1.263, Puglia 1.159, Sicilia 994. Il Veneto ha fatto registrare invece 572 nuovi casi.