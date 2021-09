Secondo il report del governo aggiornato alle 6:11 del 21 settembre, sono state 6.803 le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid . L'inoculazione della dose aggiuntiva per le persone fragili è iniziata lunedì 20 settembre. Il totale delle persone over 12 che ha ricevuto due dosi ammonta a 41,1 milioni (76,2% della platea); 44,3 milioni (82,1%) sono le persone che ne hanno ricevuto almeno una.

Ecco a chi è rivolta la terza dose Le categorie vulnerabili che hanno diritto alla terza dose sono indicate in una circolare del ministero della Salute: si tratta di immunocompromessi, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità. Sono complessivamente 931mila gli interessati.

Come richiedere la terza dose Le persone che rientrano nel target saranno contattate direttamente oppure possono rivolgersi ai call center regionali. La somministrazione dovrà avvenire almeno dopo 28 giorni dall'ultima dose (seconda o monodose).

Poi verranno le dosi "booster" per chi, a distanza di tempo, o forse per via delle varianti, ha bisogno di una dose di rinforzo a fronte del calo di copertura immunitaria come over 80, residenti nelle Rsa e sanitari. Questa da somministrarsi a 6 mesi dall'ultima dose.