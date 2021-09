Covid, studio su dati Israele: con 3 dosi Pfizer giù contagi e casi gravi

"Oggi ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19. Sono estremamente grata e privilegiata di poter vivere in una parte del mondo in cui posso già vaccinarmi". L'attivista Greta Thunberg sul suo profilo instagram annuncia l'avvenuta vaccinazione e dopo le battaglie ecologiste lancia anche un messaggio sociale legato alla scarsità di vaccini nei Paesi poveri. "La distribuzione dei vaccini nel mondo è estremamente diseguale. Secondo il New York Times l'84% delle dosi in tutto il mondo sono stati somministrati in Paesi ad alto e medio reddito. Solo lo 0,3% delle dosi è stato somministrato nei Paesi a basso reddito”, scrive. "Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Ma quando ti viene offerto un vaccino, non esitare. Salva vite".