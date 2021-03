Vaccini, Meloni: "Cittadini dovrebbero scegliere quale fare"

"Nella serietà di una campagna vaccinale c'è anche la possibilità per i cittadini di scegliere quale vaccino fare". A "Live - Non è la d'Urso" la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta l'andamento delle vacciniazioni: "Cosa può fare l'Italia? Può trattare con le case farmaceutiche con cui non ha trattato l'Europa, come Sputnik o gli altri vaccini".

Meloni ha poi proseguito: "Io non ho gli elementi scientifici per dire se è un vaccino è sicuro, ma il governo ce li ha - ha spiegato - bisogna muoversi con la stessa velocità con cui si chiude la gente dentro casa, si può accelerare la burocrazia per le vaccinazioni".