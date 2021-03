Vaccini, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Ue | Accordo con un'azienda lombarda

Dentro la stabilimento russo dove si produce lo Sputnik V Afp 1 di 15 Afp 2 di 15 Afp 3 di 15 Afp 4 di 15 Afp 5 di 15 Afp 6 di 15 Afp 7 di 15 Afp 8 di 15 Afp 9 di 15 Afp 10 di 15 Afp 11 di 15 Afp 12 di 15 Afp 13 di 15 Afp 14 di 15 Afp 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci Foto rilasciate dalla Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology che mostra la linea di produzione del vaccino Sputnik V presso l'azienda biotecnologica russa BIOCAD a Strelna, fuori San Pietroburgo.

Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa, spiegando che è stato "firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione" in Lombardia. La partnership permetterà di avviare la produzione già da luglio 2021: sono 10 milioni le dosi previste entro la fine dell'anno.