Covid, la Cina lancia il "passaporto vaccinale" | Oggi il vertice del Cts: si decide sulle nuove restrizioni

"Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come 'terza ondata'. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le chiusure sono ancora necessarie per contrastare l'espansione del virus, ma non è la stessa situazione di un anno fa. Sappiamo come proteggerci". Lo scrive il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook, postando la fotografia scattata un anno fa di un'infermiera dell'ospedale di Cremona, stremata dopo il suo turno di lavoro. "Siamo a 850mila vaccini fatti e constatiamo nelle categorie già vaccinate una drastica diminuzione dei contagi", ha aggiunto.