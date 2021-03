Covid, 19.749 nuovi casi con 345.336 tamponi e altri 376 decessi 

In Italia ci sono 19.749 nuovi casi di coronavirus a fronte di 345.336 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.902 su 184.684 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 376 decessi (contro i 318 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 100.479. In terapia intensiva sono ricoverati 2.756 pazienti (+56). La Regione col maggior incremento di casi è la Lombardia: +4.084.

Terapie intensive e ricoveri - Sono 2.756 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 56 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 278 (martedì erano 231). Nei reparti ordinari ci sono invece 22.393 persone, in aumento di 562 unita' rispetto al giorno prima.

Tasso di positività - Cala dal 7,5% del giorno precedente al 5,7% di oggi il tasso di positività al Covid, secondo i dati delle ultime 24

ore comunicati dal ministero della Salute.

Regione per Regione - La Regione col maggior incremento di casi è la Lombardia (+4.084), seguita da Campania (+2.709) ed Emilia-Romagna (+2.429).