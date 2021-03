Vaccini ed effetti collaterali, presidente Farmindustria: "Gente stia tranquilla, controlli rigidi e rigorosi"

Le notizie sul lotto "sospetto" di vaccini AstraZeneca hanno destato qualche dubbio, ma per il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi i cittandini dovrebbero restare tranquilli. "Vuol dire che i controlli ci sono, è la dimostrazione che le precauzioni si prendono", spiega in collegamento con "Mattino Cinque". "Noi abbiamo dei sistemi di controlli rigidi e rigorosi in tutte le fase e un sistema di farmacovigilanza, a livello mondiale, europeo e italiano, che funziona molto bene: infatti in 24 ore qualsiasi caso deve essere segnalato", prosegue il manager, che è anche il numero uno di Janssen Italia.

"I vaccini arrivati - assicura ancora Scaccabarozzi - hanno seguito il normale percorso di studi, nessuno step è stato saltato". Fondamentale poi è il ruolo delle autorità governative come l'Ema e l'Aifa: "Nei dossier vengono inseriti tutti i dati degli studi e queste autorità li controllano, sono lì per far da garanti per far in modo che quando un vaccino arriva abbia tutti i requisiti di sicurezza ed efficacia".