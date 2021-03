Siracusa, poliziotto e militare morti dopo vaccino: la procura indaga | Sotto esame le fiale AstraZeneca

La Procura di Siracusa ha deciso di aprire un'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò , 43 anni, residente a Misterbianco (Catania), sottoufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto poche ore dopo l'inoculazione del vaccino AstraZeneca . Ma dubbi anche sul decesso avvenuto il 6 marzo di Davide Villa , 50 anni, agente in servizio all’Anticrimine di Catania. Anche lui, in buono stato di salute, pochi giorni dopo il vaccino. Il tragico elemento che unisce le due tragedie è il lotto di vaccino: lo stesso per entrambi.

Sequestrate le fiale del vaccino? - Stefano Paternò, residente a Misterbianco (Catania), è morto nella sua abitazione, dodici ore dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino. Gli avvocati Dario Seminara, Lisa Gagliano e Attilio Indelicato, hanno presentato un esposto per conto della moglie Caterina Arena e dei figli di 12 e 14 anni, per capire le cause della morte: "Va verificata nell'interesse della collettività l'ipotesi di uno stock di fiale difettose o di improvvide manovre o ogni altra possibile causa". La Procura di Siracusa, che indaga sull'episodio, sembra abbia disposto il sequestro delle fiale e stia verificando la posizione dei medici e degli infermieri che si sono occupati della somministrazione.

Lunedì Stefano Paternò si era recato all'ospedale militare di Augusta per sottoporsi alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Tornato nella sua abitazione a Misterbianco ha, secondo i familiari, "accusato uno stato di malessere generale caratterizzato da rialzo febbrile" ed assunto della Tachipirina. Nella notte la moglie ha trovato Paternò in stato di incoscienza ed ha allertato i sanitari del 118 che nonostante i tentativi di soccorrere l'uomo hanno successivamente constatato il decesso.

La morte dell'agente Davide Villa - A Stefano Paternò si aggiunge Davide Villa, poliziotto dell'Anticrimine di Catania. Il poliziotto è deceduto il 7 marzo, 12 giorni dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca. Aveva iniziato a stare male un giorno dopo l'inoculazione peggiorando repentinamente fino al decesso. I medici in ospedale gli hanno diagnosticato una trombosi venosa profonda, poi sfociata in emorragia celebrale. E tra le possibili reazioni avverse indicate nel bugiardino dei vaccini c'è proprio la trombosi: anche in questo caso sono in corso le indagini.