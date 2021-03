Covid, verso nuove strette: venerdì la decisione del Cdm | Sileri: "Resistiamo quattro settimane, in attesa dell'effetto dei vaccini"

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri avverte che "questa settimana altre Regioni sono destinate a cambiare colore, virando verso l'arancione o il rosso. Siamo nella fase di piena, ma non per questo servono misure generalizzate, piuttosto aumentiamo i controlli". E alla "Stampa" spiega: "Strette generalizzate finirebbero per toccare situazioni dove ci sono andamenti positivi, come in Sardegna. Resistiamo ancora 4 settimane".