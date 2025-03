Vacanze di primavera nel lusso tra idrovolanti e yacht da 75mila euro a settimana

Dal Lario i clienti più facoltosi decollano a bordo di idrovolanti che in meno di 2 ore raggiungono destinazioni come St. Moritz, Venezia, Cannes o la Sardegna. All'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda un'intera zona è riservata ai jet privati dove ai clienti occorrono "pochi passi per salire direttamente sull'elicottero", spiega un pilota. Via cielo o via mare il benessere non conosce limiti e c'è chi in primavera noleggia yacht di 35 metri dotati di suite. "Spendono 75mila euro più Iva a settimana ma ne servono 50mila solo per il pieno", spiega Riccardo Satta, charter nautico.