Lusso per bambini, una negoziante: "C'è chi per vestire i figli spende anche 20mila euro"

Ad avvalorare questa tesi è una negoziante che dopo aver mostrato abiti e set coordinati per bambini confida all'inviata del programma di Rete 4: "Abbiamo dei clienti che spendono davvero tanto per i bambini, anche più di 20mila euro per vestire i figli". Non solo grandi firme, un'altra moda per i genitori più abbienti è quella di rivolgersi a una stilista che realizza capi unici e personalizzati su misura dalla nascita fino all'evoluzione del bambino.