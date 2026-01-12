Urbino, il bar fallisce ma la sentenza salva la famiglia: il paese si è spopolato, debiti giustificati

Il bar fallisce, madre e figlio rimangono con 64 euro sul conto corrente, una Nissan usata e oltre mezzo milione di debiti. Succede a Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro Urbino. Un paese di nemmeno tremila abitanti che negli anni si è svuotato. Ed è proprio per questo che il Tribunale di Urbino ha salvato la famiglia.