Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: il tribunale dice no

Per la corte d'Appello di Firenze le disposizioni testamentarie sono nulla perché "contrarie all'ordine pubblico": in Italia la Pma post mortem non è consentita, nemmeno se le parti sono d'accordo. E' possibile solo se entrambi i partner sono in vita. Il rischio, secondo i giudici, è che la donna riceva il liquido seminale per andare in altri Paesi dove la Pma post mortem è consentita. E in questo modo si aggirerebbe una legge dello Stato. "Non si può ritenere che la donna possa ottenere il campione per farne un uso diverso - ad esempio per destinare i gameti alla ricerca o come reliquia del defunto - in assenza di un ulteriore e specifico consenso da parte dell'interessato".