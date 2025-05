Cupramontana (Ancona), uomo vive da 40 anni senza luce e gas

"Guardandomi intorno avevo visto e capito come stava andando il mondo e a me non andava di partecipare - ha quindi proseguito Fabrizio Cardinali, che si è stabilito nei boschi di Cupramontana, in provincia di Ancona -. Ho cercato un'alternativa di vita ispirandomi hanno sempre fatto: la gente ha sempre vissuto in natura, coltivando il proprio cibo e non avendo tutte quelle cose che oggi sembrano obbligatorie.