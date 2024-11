Bonus bollette luce, gas e acqua per famiglie disagiate: a quanto ammonta e come ottenerlo

Il valore del bonus sociale elettrico e del gas è quantificato dall'Arera e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU. Lo sconto applicato è uguale ogni mese, mentre per il gas lo sconto che le famiglie trovano in bolletta è diverso a seconda della stagione in cui viene riconosciuto. Inoltre, per il gas, il valore del bonus dipende oltre che dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU, anche dall'uso che si fa del gas e dalla zona climatica in cui è attiva la fornitura. Per quanto riguarda il bonus sociale acqua, questo garantisce uno sconto pari a 50 litri per abitante per giorno. Quindi, una famiglia di quattro persone si vedrà riconosciuto uno sconto per 200 litri ogni giorno. Il valore del bonus idrico cambia in base all'area geografica dove si trova la fornitura agevolata.