Doveva essere una serata come tante, una pizza insieme e la tranquillità di una giornata d'estate. Invece, in pochi secondi, tutto è cambiato. Teresa Langella ha scelto di raccontare solo ora il dramma vissuto accanto al marito Andrea Dal Corso, coinvolto in un grave incidente stradale che ha segnato profondamente la loro vita. Attraverso un video pubblicato sui social, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha mostrato il volto più autentico dell'amore, spiegando come il vero shock sia arrivato una volta superata l'emergenza. La quotidianità si è improvvisamente riempita di nuove responsabilità e di gesti che Andrea, con entrambe le braccia immobilizzate, non poteva più compiere da solo.