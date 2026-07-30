Uomini e Donne, Teresa Langella dopo l'incidente del marito: "Nessuno ti spiega cosa si prova"
L'ex tronista condivide un video toccante della nuova quotidianità con Andrea Dal Corso e ricorda quanto la vita possa cambiare in un solo istante
Doveva essere una serata come tante, una pizza insieme e la tranquillità di una giornata d'estate. Invece, in pochi secondi, tutto è cambiato. Teresa Langella ha scelto di raccontare solo ora il dramma vissuto accanto al marito Andrea Dal Corso, coinvolto in un grave incidente stradale che ha segnato profondamente la loro vita. Attraverso un video pubblicato sui social, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha mostrato il volto più autentico dell'amore, spiegando come il vero shock sia arrivato una volta superata l'emergenza. La quotidianità si è improvvisamente riempita di nuove responsabilità e di gesti che Andrea, con entrambe le braccia immobilizzate, non poteva più compiere da solo.
Le immagini che emozionano: Teresa si prende cura del marito
Nel video condiviso sui social scorrono momenti di grande intimità: Teresa imbocca Andrea, lo aiuta a lavarsi, gli sistema i capelli e gli rade la barba. Piccoli gesti che raccontano più di qualsiasi parola e che rappresentano la forza del loro legame. Nel suo sfogo, la 34enne confessa quanto sia difficile vedere la persona amata completamente dipendente dagli altri. Racconta della fatica iniziale, del pudore e della difficoltà nell'accettare una fragilità arrivata all'improvviso, ma anche della consapevolezza che proprio in quei momenti si comprende il significato più profondo della promessa pronunciata il giorno del matrimonio: restare uniti, qualunque cosa accada.
La consapevolezza di essere sopravvissuti
Il pensiero di Teresa va anche alle conseguenze più dolorose dell'incidente. La coppia, infatti, non dimentica che nello schianto ha perso la vita una persona, una tragedia che continua a pesare profondamente sulle loro coscienze. L'ex tronista parla di un dolore che li accompagnerà per sempre, ma allo stesso tempo riconosce quello che definisce un vero miracolo: poter ancora stringere Andrea e affrontare insieme il lungo percorso di recupero.Le condizioni di Andrea Dal Corso sono in miglioramento, ma il percorso resta ancora complesso.
Dopo il violento impatto frontale, il 39enne ha riportato gravi traumi a entrambe le braccia, tanto da essere costretto a portare il gesso e ad affrontare anche l'iter chirurgico necessario per il completo recupero. Nei giorni scorsi era stato lui stesso a rassicurare i suoi follower, spiegando di aver vissuto momenti molto difficili ma di stare bene. Teresa, invece, aveva preferito il silenzio per elaborare quanto accaduto e mostrare rispetto nei confronti della famiglia della vittima coinvolta nella tragedia.
Un amore nato a "Uomini e Donne"
La storia tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è iniziata negli studi di Uomini e Donne. Dopo un percorso sentimentale fatto di alti e bassi e un iniziale rifiuto al momento della scelta, i due hanno ritrovato la strada l'uno verso l'altra, costruendo una relazione sempre più solida fino al matrimonio celebrato nel 2024. Il messaggio condiviso da Teresa si conclude con un invito semplice ma potente: non dare mai nulla per scontato, perché basta un attimo per cambiare ogni cosa.