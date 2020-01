Il momento della scelta di Teresa Langella a "Uomini e Donne"

Teresa Langella sceglie Andrea Dal Corso, ma lui non si presenta all'appuntamento. E' la scena andata in onda su Canale 5 lo scorso 15 febbraio, durante il primo serale di "Uomini e Donne", il dating show condotto da Maria De Filippi. Lo speciale aveva come fine quello di coronare il sogno d'amore della tronista che doveva scegliere se continuare la sua vita, lontana dalle telecamere, al fianco di Antonio o Andrea.

A seguito di un'esterna lunga due giorni, la 26enne ha scelto Andrea Dal Corso. Il ragazzo, però, poteva scegliere se presentarsi o meno all'appuntamento di confronto e, alla fine, ha deciso di non presenziare dando un due di picche alla tronista.

Una scelta quella di Andrea, che non è piaciuta a Teresa che si è disperata piangendo. La decisione del corteggiatore, però, non era definitiva e il ragazzo, tempo dopo la messa in onda della puntata, ha deciso di tornare da Teresa chiedendole perdono. I due attualmente vivono serenamente la loro storia d'amore.