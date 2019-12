Quando Emma Marrone si è raccontata dopo la malattia: "Ho paura di stare male ancora"

“Appena sai queste notizie ti incazzi, piangi e hai paura”. Sono le parole di Emma Marrone che il 5 novembre scorso ha raccontato a "Le Iene" come ha reagito quando ha scoperto di essere malata. "Oggi sto bene, ma ho ancora paura di stare male - ha continuato la cantante - cerco di vivermela al meglio tutti i giorni”. E sulla decisione di raccontare al suo pubblico della malattia, Emma ha detto: "Ho deciso di parlarne perché è importante lanciare il messaggio che la prevenzione è importante".

La cantante salentina ha confessato, inoltre, che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a un'altra difficoltà: gli stalker. "Per vincere lo stalking - ha spiegato Emma - non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto, lo si fa con coraggio e con le persone che ci sono vicine". E sui suoi fan l'artista ha detto: "Io faccio stare bene loro e loro fanno stare bene me nei momenti più difficili". Sull'odio degli hater Emma ha, infine, confessato: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero".