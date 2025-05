Teresa Langella e il desiderio di diventare madre: "Sento che mi manca qualcosa"

"Loro vorrebbero tanto essere nonni – racconta l’ex tronista di "Uomini e Donne", riferendosi ai genitori – ma ci sono aspetti della vita che non puoi controllare. Quando sarà, sarà. A volte sento che mi manca qualcosa, vorrei percepire qualcosa in più. Non bisogna vergognarsi di ammettere certi sentimenti, è importante parlarne quando ci si sente pronti, anche solo per non sentirsi soli".