Teresa Langella e Andrea Dal Corso a "Uomini e Donne" dopo le nozze: "L'amore va oltre differenze e divisioni"

E ancora: "La cosa più bella è che i matrimoni uniscono i reciproci affetti e noi siamo due culture lontane e diverse ma che hanno tantissimo in comune".

"Siamo due mondi opposti e incontrarsi per noi è stato difficile - le fa eco Teresa Langella - Però è proprio l'esempio che l'amore ti porta ad andare oltre, non esistono differenze o divisioni".



La coppia ha infine rivolto una lettera di ringraziamento a Maria De Filippi, generando in tutto lo studio un momento particolarmente toccante: "Se non fosse stato per te, per la tua incredibile squadra (ormai famiglia), molto probabilmente tutto questo non sarebbe mai potuto accadere".