"Uomini e Donne", Ida Platano: "Mario? Ci ha provato ancora dopo la fine del programma ma non fa per me"

Dopo il racconto di Ida, Gianni Sperti ha provato a chiederle se se la sentisse di voler restare nel programma come dama del Trono Over. Tuttavia l'ex tronista bresciana ha spiegato di voler vivere serenamente la sua situazione attuale, preferendo dedicarsi ai figli e al lavoro. Platano, inoltre, ha aggiunto di non voler affrontare in questo periodo della sua vita nuove conoscenze e per questo ha declinato l'invito a restare nella trasmissione. Quella di Ida sembra una decisione definitiva anche se Maria De Filippi, pur accettando la sua scelta, le lascia la porta aperta per un eventuale ritorno in futuro.