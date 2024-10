Le sorprese della puntata, però, non finiscono qui perché dopo aver congedato Raffaele in maniera definitiva, Gemma Galgani accoglie nuovamente in studio Valerio, respinto solo pochi giorni prima. "Pensavamo tutti che fosse finita qui la settimana scorsa e invece no", commenta Maria De Filippi, aprendo di fatto un nuovo capitolo della conoscenza tra i due.

"Lui mi ha contattata ripetutamente e oltre a non so quanti messaggi e nonostante i miei rifiuti ha continuato", spiega Gemma, pronta a concedere una nuova occasione al suo pretendente. Quindi, precisa: "Lui non mi è indifferente, però ero dubbiosa che il suo interesse fosse sincero e poco genuino". "Lei mi interessa tanto, la desidero", ammette Valerio.