"Uomini e Donne", prosegue la conoscenza tra Gemma e Raffaele: "Ci siamo dati un bacio a stampo"

"Con lui sto molto bene, è molto rassicurante e presente", gli ha fatto eco Gemma, che però non sembra convincere fino in fondo gli opinionisti. "Non ti fidavi di Valerio perché ti ha dato dei dubbi e come fai a fidarti di lui che è sceso per Barbara e in un giorno è cambiato", domanda ancora Gianni Sperti. "Valerio è stato eccessivo in queste sue manifestazioni, Raffaele l'ho sentito più interessato e attento", replica immediatamente la dama. La coppia non nega infine l'intenzione di uscire nuovamente insieme, ponendo però un freno di fronte all'idea di soggiornare nella stessa camera d'albergo.