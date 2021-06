Università Luiss, Andrea Prencipe confermato Rettore dal Cda

Il Consiglio di Amministrazione della Luiss Guido Carli di Roma, presieduto da Vincenzo Boccia, ha confermato il professore Andrea Prencipe Rettore dell'Università per il triennio 2021/2024. Il CdA dell'ateneo promosso da Confindustria ha poi nominato i nuovi prorettori, due advisor e il nuovo Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza. "Sono orgoglioso della squadra di altissimo livello che mi affiancherà per i prossimi tre anni", ha dichiarato il Rettore Prencipe.

"Un team di giovani docenti che lavorerà insieme a colleghi di grande esperienza. Profili accademici diversi, indispensabili per affrontare con successo le sfide del nostro Ateneo: internazionalizzazione, ricerca, nuovi modelli di apprendimento e trasformazione digitale, con l'obiettivo di garantire ai nostri studenti e laureati una formazione di alta qualità e un network globale sempre più esteso", ha aggiunto Prencipe.



La nuova squadra di Prorettori è composta da: Prof.ssa Simona Romani, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, nominata Prorettore per la Didattica con delega alle Lauree Magistrali; Prof. Antonio Gullo, Ordinario di Diritto Penale, nominato Prorettore per la Didattica con delega alle Lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico ed al coordinamento del Post Lauream; Prof. Stefano Manzocchi, Ordinario di Economia Politica, nominato Prorettore per la Ricerca; Prof. Luca Giustiniano, Ordinario di Organizzazione Aziendale, Prorettore per l'Organizzazione e Faculty; Prof. Raffaele Marchetti, Ordinario di Scienza Politica, Prorettore per l'Internazionalizzazione; Prof. Francesco Di Ciommo, Ordinario di Diritto Privato, Prorettore per le Relazioni con gli Alumni.

Il Rettore Andrea Prencipe, inoltre, ha nominato due advisor per i temi di diversity, inclusion e digital trasformation: Prof.ssa Emiliana De Blasio, Ricercatrice senior in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per le tematiche della diversità e dell'inclusione; Prof.ssa Irene Finocchi, Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni e neodirettrice del corso di Laurea Triennale in Management and Computer Science, per la trasformazione digitale.

Il CdA ha, infine, nominato il Prof. Paolo Santucci De Magistris, Ordinario di Econometria, nuovo Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.