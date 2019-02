Unicef: in calo nel 2018 i minori stranieri non accompagnati in Italia

Rapporto Unicef

Sono 3.536 i minori stranieri non accompagnati arrivati via mare in Italia nel 2018. A dichiararlo è il rapporto Unicef secondo il quale le presenze nel nostro Paese, 10.787 nel 2018, sono in calo di 18mila unità, rispetto alla fine del 2017. Tra le motivazioni: la diminuzione degli arrivi e il compimento della maggiore età degli adolescenti. Sono 5.229, invece, i minori non accompagnati di cui si sono perse le tracce.