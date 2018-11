Una vita a costo zero: "Sono anni che non vado al supermercato"

"Per preparare un ammorbidente efficace mi bastano due soli ingredienti: acido citrico e acqua. Credo siano anni, ho perso il conto di quanti, che non vado al supermercato e si vive meglio". Così Elisa, scrittrice e documentarista, racconta ai microfoni di Stasera Italia, in onda su Rete 4, la sua vita dove la spesa è ormai un lontano ricordo. Molti dei suoi piatti sono fatti da lei, così come cosmetici e detersivi sono tutti realizzati in casa con prodotti naturali.



"Questa è la mia scatola delle meraviglie - sorride mostrandola alle telecamere -. Sono tutti prodotti che faccio io, dallo spary per tutte le superfici, anche sgrassante, fino a questa crema fatta con cera d'api, olio e acqua. Compro tutte le materie prime una o due volte l'anno spendendo all'incirca un centinaio d'euro". Piccoli accorgimenti, i suoi, che diventano abitudine e preservano l'ambiente. "Lampadine a filamenti di led per l'elettricità, riduttori di flusso per i rubinetti, l'acqua di cottura della pasta usata per lavare i piatti... basta davvero poco per risparmiare".