Spesa con i coupon, le strategie per risparmiare fino all’80%

Fare la spesa risparmiando fino all’80% è possibile. A spiegarlo a Stasera Italia è Samantha, mamma e moglie toscana, che ha deciso di contribuire al bilancio familiare con acquisti intelligenti. Da un po' di tempo al supermercato ci va con i coupon, buoni sconto per l'acquisto di vari prodotti che, se comprati in grandi quantità, danno diritto a ribassi notevoli. Samantha si fa accompagnare dall’inviato per mostrare il meccanismo: con sé ha una serie di tagliandini. Dai biscotti al detersivo, passando per il latte. Tutto, nel carrello pieno di Samantha è (quasi) a costo 0. La tendenza è arrivata dagli Usa ma sta prendendo piede anche in Italia. “Comporta un po' di lavoro: cercare i buoni sconto online o sui giornali richiede tanto tempo, ma quello che si risparmia è tutto denaro che posso spendere per i miei figli”, spiega Samantha.