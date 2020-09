Terni, colpisce con una testata un pensionato per la mascherina: arrestato

E' stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate un quarantatreenne di Terni che, in un supermercato, ha colpito con una testata al volto un pensionato di 64 anni, dopo essere stato redarguito perché non indossava la mascherina. La vittima dell'aggressione ha riportato un trauma cranico con ferita, giudicato guaribile in una decina di giorni dai medici del pronto soccorso.