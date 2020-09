Scuola, a Udine uno studente si rifiuta di indossare la mascherina negli spazi comuni: sospeso

Uno studente si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina negli spazi scolastici, non rispettando quindi il regolamento previsto dall'istituto per le normative anti-Covid. Per questo, sarebbe stato sospeso. E' accaduto il primo giorno di scuola al liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine. Il dirigente scolastico Stefano Stefanel - contattato da Udine Today, che ha riportato la notizia - ha detto che "i motivi disciplinari delle sospensioni sono una questione privata, e non possono essere resi pubblici", confermando dunque che uno studente è stato sospeso e non smentendo che la motivazione.