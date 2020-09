Indonesia, chi rifiuta di indossare la mascherina deve scavare le tombe per le vittime del coronavirus

Una punizione forte quella adottata nella provincia di East Java, in Indonesia, per chi non indossa le mascherine: scavare tombe per le vittime di coronavirus. Lo riporta il Jakarta Times, secondo il quale il provvedimento è giù stato messo in pratica nei confronti di otto persone che si son rifiutate di mettere il dispositivo di protezione. La decisione è stata presa dal governatore della provincia, Suyono, per incentivare le persone a indossare la mascherina ed evitare il contagio. "Spero che, in questo modo, diminuiscano le violazioni", ha detto.