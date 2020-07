Perugia, fuggiti 23 dei 25 migranti giunti a Gualdo Cattaneo

Dei 25 tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo (Perugia), "peraltro senza che il sindaco venisse avvisato se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la quarantena ". Lo riferisce il deputato leghista Virginio Caparvi , dopo un incontro col primo cittadino di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini , il quale aggiunge: "La gestione dei migranti da parte del governo è stata a dir poco superficiale ".

Due immigrati sono stati poi ritrovati in buona condizioni di salute. Ricostruendo la vicenda, Valentini ha ricordato che i 25 immigrati erano arrivati a Gualdo da Agrigento giovedì. La prefettura aveva individuato per la loro sistemazione un ex agriturismo gestito da una cooperativa sociale, che aveva partecipato a un apposito bando negli anni scorsi.

Nel tardo pomeriggio di sabato, 23 migranti si sono allontanati riuscendo a far perdere le loro tracce. E' subito stata organizzata una task force per le ricerche, che sono andate avanti tutta la notte. La zona è caratterizzata da numerose strade comunali e vicinali. Valentini ha inoltre sottolineato di avere ufficialmente chiesto informazioni, ma di non conoscere ancora le generalità dei fuggiaschi, che nell'ex agriturismo era stati posti in quarantena e in isolamento.

Gli stessi ad Agrigento erano stati sottoposti a test sierologico, ma il sindaco ha riferito di non avere informazioni su eventuali tamponi eseguiti.