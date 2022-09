Orvieto, lasciano un bimbo di 3 anni solo in casa: lui esce e vaga per strada di notte | Denunciati i familiari

I carabinieri, allertati da un passante, lo hanno trovato scalzo che vagava in strada e lo hanno recuperato. Il protagonista è un bambino di tre anni di Orvieto , in provincia di Terni. Per i parenti, che hanno spiegato di averlo lasciato da solo perché dormiva, è scattata la denuncia per abbandono di minore.

Leggi Anche Stranieri sei alunni su 7, resta sospesa scuola primaria a Pietrabruna

I fatti

- A raccontare la vicenda sono i quotidiani locali. Tutto è accaduto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bambino si è svegliato nella notte e si è accorto che i familiari non c'erano. A quel punto ha deciso di uscire per strada, ovviamente scalzo, per ritrovarli. Grazie all'intervento di un passante, che ha allertato i militari dell'Arma, si è evitato il peggio.

La ricerca dei familiari

- Il bambino è stato trovato in buone condizioni di salute. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce della madre e dello zio. Come riporta l'Agi, i familiari hanno spiegato di essere usciti dall'abitazione perché il piccolo si era addormentato. I militari della compagnia di Terni "valuteranno il contesto familiare in cui il minore è inserito, affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità". Nel frattempo, è scattata la denuncia per abbandono di minore.

La denuncia

- Come spiegato dal comando dell'Arma, "benché la situazione sia stata risolta rapidamente e nel migliore dei modi, in considerazione dello stato oggettivo di pericolo a cui il piccolo è stato esposto e che avrebbe potuto comportare conseguenze di assoluta gravità, i fatti sono stati oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e i parenti del piccolo sono stati denunciati in stato di libertà per abbandono di minore". Ciò "in virtù dell'obbligo di proteggere il piccolo, vigilando sui suoi comportamenti, attuali o potenziali, così da prevenire eventuali pericoli in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo".