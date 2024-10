Scontro fra mezzi sulla A1 a Orvieto: due morti

Nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 11 chilometri di coda tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. In alternativa, chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, percorrere la Sp71 verso Montefiascone, poi la Ss2 via Cassia in direzione Viterbo, per poi immettersi sulla superstrada Viterbo-Orte da cui è possibile raggiungere la stazione di Orte e rientrare in A1. Per le lunghe percorrenze da Firenze in direzione Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle, seguire quindi la E45 per poi rientrare in A1 a Orte.