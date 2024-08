Udine, maxi incidente sull'autostrada A23: ventisei feriti di cui sei gravi

Un maxi incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sull'autostrada A23, nel tratto tra Gemona e Carnia, in direzione Austria. Nel sinistro ventisei persone sono rimaste ferite, di cui sei in modo grave, e sono state trasportate negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. Lo scontro ha coinvolto numerosi veicoli. Altre venti persone sono state medicate sul posto. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha mandato tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'autostrada, che è stata chiusa per qualche ora al traffico in direzione nord, è stata riaperta: si registrano chilometri di coda.