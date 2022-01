27 gennaio 2022 21:43

Perugia, protesta No Green pass con divise da deportati nel Giorno della memoria

Divise dei deportati nei campi di concentramento stese a terra e in bella vista sul petto anche la stella di David con la scritta "No Green pass". A organizzare la manifestazione a Perugia, come in altre città, proprio durante il Giorno della memoria il "Fronte del Dissenso". Una cinquantina di persone hanno manifestato la propria contrarietà al Green pass e alle altre misure anti-Covid.