Costa Concordia, cuoco di bordo salvò lei e la sua famiglia: 14enne diventa chef e vince un premio | "Lo dedico a lui"

Come riporta il quotidiano, la 14enne non ricorda nulla del naufragio. Conosce quanto le è accaduto grazie ai racconti della sua famiglia. "Era troppo piccola, non può ricordare. È stata un'esperienza dura, difficile da superare".

Il salvataggio - Durante il naufragio, i genitori di Valentina, che erano in viaggio di nozze, e i figli si rifugiarono in cucina - l'unico posto ancora illuminato - e lì trovarono Maspero. Quando l'acqua iniziò a invadere anche quel settore, il cuoco li condusse in salvo grazie a percorsi conosciuti solo ai dipendenti.



Solo dopo il salvataggio, i genitori della 14enne hanno scoperto che il cuoco era stato ospite nel loro ristorante - anche la famiglia è del mestiere - di Ferentillo qualche anno prima. Dal naufragio, le loro strade non si sono mai separate. Maspero e "papà sono diventati grandi amici", spiega la giovane chef.

Il concorso e il riconoscimento del Comune - Valentina ha vinto la medaglia d'argento al "Miglior chef d'Italia junior", che si è svolto a Catania, con il piatto "Benvenuti in Umbria". "Erano tutti più grandi di me, erano tutti all'ultimo anno dell'alberghiero, ma ho gareggiato lo stesso. Farò l'alberghiero anche io", annuncia la giovane.



Per la medaglia, la ragazza ha ricevuto un riconoscimento delle sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli. "Valentina ha 14 anni e si è saputa distinguere nel campionato nazionale organizzato dall'Associazione nazionale cuochi", commenta la prima cittadina.