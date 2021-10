La 44enne ungherese fermata venerdì a Città della Pieve, in Umbria, per l'omicidio del figlio di 2 anni , davanti al gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere . La donna ha comunque ribadito non essere responsabile della morte del figlio che, secondo quanto ha riferito, aveva intenzione di riportare al padre una volta tornata in Ungheria. La procura ha chiesto la convalida del fermo e il giudice si è riservato.

Intanto il papà del bimbo non si dà pace: "Aveva già tentato di dargli fuoco. lo vedevano tutti che non era idonea ad occuparsi di mio figlio" racconta Norbert Juhàsz, dall'Ungheria dove risiede. "Alex era stato affidato a me. Quando lei è scappata in Italia, io l'ho denunciata per sottrazione di minore, perché nessuno ha fatto niente?" si chiede l'uomo disperato.

Sulla colpevolezza della donna, nessun dubbio: "Ha rapito il mio Alex il giorno in cui avrebbe dovuto consegnarmelo perché il tribunale lo aveva affidato a me - racconta disperato - Lo ha ucciso e poi ha confessato di averlo ammazzato in un messaggio a un amico. Lui mi ha chiamato ed è andato subito alla polizia ungherese, ma era già troppo tardi. "Questa tragedia poteva essere evitata". La donna, una ballerina ungherese, è accusata di omicidio volontario aggravato e si trova in carcere a Perugia.