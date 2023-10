Ad Assisi dalla Basilicata a piedi: 500 chilometri di pellegrinaggio con un cavallo cieco

Cinquecento chilometri a piedi per portare ad Assisi il suo cavallo cieco.

E' questa l'impresa compiuta in meno di un mese da un 23enne della Basilicata, Cono La Veglia, che era partito il 23 settembre da Lagonegro (Potenza) per avere una benedizione speciale per Jay, il suo amico a quattro zampe affetto da glaucoma. A raccontare la storia di questo giovane, di professione barista, è Visit Assisi, pagina social ufficiale del settore Turismo del Comune umbro.