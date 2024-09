Inter e Milan, sgominati i "clan" degli ultrà | Tra i 19 arrestati i capi delle due curve e il bodyguard di Fedez

Polizia e guardia di finanza hanno lanciato una vasta operazione contro i "clan" degli ultrà di Inter e Milan, arrestando 19 persone. Tra loro figura uno dei capi della tifoseria interista, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, lo 'ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio. Indagato e posto a misura cautelare anche Luca Lucci, capo degli ultrà milanisti, già condannato per droga e noto perché si fece fotografare nel 2018 con Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud. In più anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez.