Ultima Generazione, si incollarono alla statua del Laocoonte: nove mesi a due attivisti

I fatti

L’azione per cui sono stati condannati risale al 18 agosto 2022, quando Guido ed Ester avevano incollato le loro mani alla base della statua all’interno dei Musei Vaticani. Dopo pochi minuti dall’inizio, l’intera sezione del museo era stata evacuata. Ultima Generazione aveva denunciato il fatto che alle persone presenti era stato sequestrato il cellulare, restituito loro solo dopo la cancellazione dei video dell’azione. L’obiettivo, così come per tutte le altre presenze nei musei o per i blocchi stradali, era quello di lanciare l’allarme sull’emergenza climatica.