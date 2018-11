Ue, allarme cibo: preoccupati dai livelli di diossine negli alimenti

Sale la preoccupazione per la presenza di diossine e policlorobifenili negli alimenti in Europa. E' l'allarme lanciato dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha deciso di abbassare la dose settimanale tollerabile per l'esposizione. Dopo questa "correzione", i dati raccolti dai Paesi europei hanno indicato un superamento del nuovo livello di tolleranza massima in tutte le fasce di età.